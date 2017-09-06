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Следователями Генеральной прокуратуры Украины совместно с сотрудниками Службы безопасности Украины задержан начальник объединенной государственной налоговой инспекции Государственной фискальной службы в Черновицкой области, который требовал неправомерную выгоду в размере 1 млн грн от представителя юридического лица за решение вопросов, связанных с возмещением НДС, сообщает пресс-служба ГПУ.

Отмечается, что указанное должностное лицо задержано во время получения второй части взятки в сумме 100 тыс. грн в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Всего указанное лицо получило 200 тыс. грн неправомерной выгоды.

Сейчас органом досудебного расследования готовится сообщение о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 368 УК Украины, и будет решен вопрос об избрании меры пресечения.
ForUm

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