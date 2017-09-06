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Неизвестные в аэропорту «Домодедово» набросили на российского политика Алексея Навального связку сарделек. Об этом говорится на его сайте.

«Выхожу из зоны досмотра «Домодедово» туда, где встречающие. Вижу — камера, снимает кто-то. Наверное, думаю, лайфньюз. Они меня всегда снимают. Сразу у барьера подходит девица: Алексей, можно с вами сфотографироваться? Конечно — говорю — можно и останавливаюсь. В этот момент сзади налетает трое чертей и набрасывают мне на плечи связку сарделек. Натурально именно сарделек», - заявил политик.

По его словам, злоумышленники убежали.

«Встречающие с изумлением и офигением смотрят на меня. Я с такими же огромными глазами смотрю на всех. Рядом стоят менты, улыбаются. На полу валяются сардельки», - рассказал Навальный.
ForUm

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