Неизвестные в аэропорту «Домодедово» набросили на российского политика Алексея Навального связку сарделек. Об этом говорится на его сайте.

«Выхожу из зоны досмотра «Домодедово» туда, где встречающие. Вижу — камера, снимает кто-то. Наверное, думаю, лайфньюз. Они меня всегда снимают. Сразу у барьера подходит девица: Алексей, можно с вами сфотографироваться? Конечно — говорю — можно и останавливаюсь. В этот момент сзади налетает трое чертей и набрасывают мне на плечи связку сарделек. Натурально именно сарделек», - заявил политик.

По его словам, злоумышленники убежали.

«Встречающие с изумлением и офигением смотрят на меня. Я с такими же огромными глазами смотрю на всех. Рядом стоят менты, улыбаются. На полу валяются сардельки», - рассказал Навальный.