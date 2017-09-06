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После полуторагодичного застоя сегодня в переговорах по обмену пленными произошел большой прорыв. Благодаря профессиональной работе Виктора Медведчука гуманитарная подгруппа сейчас работает с конкретными списками удерживаемых лиц. Об этом в интервью «Публичным людям» рассказала уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Валерия Лутковская.

Собеседница издания напомнила, что в состав гуманитарной подгруппы Минской трехсторонней контактной группы входит Ирина Геращенко и Виктор Медведчук.

«Юрий Качанов, который является руководителем центра по освобождению пленных от СБУ, и я входим в состав этой подгруппы как эксперты», — уточнила уполномоченная ВР по правам человека.

Комментируя вопрос, от кого зависит освобождение пленных, Лутковская опровергла тезис об отсутствии механизма освобождения.

«Механизм есть. На сегодня есть большой прорыв в переговорах. Я вижу достаточно активную работу и Ирины Геращенко, и Виктора Медведчука, которые перешли на Минских переговорах к конкретным спискам. Мы разбираемся с конкретными фамилиями. Это очень важно, потому что полтора года этого не было», — объяснила Лутковская.

По ее словам, с Медведчуком они общаются каждый раз, когда политик приезжает в Минск.

«Как только он приезжает в Минск, соответственно, и я туда приезжаю... За четыре месяца, на протяжении которых я приобщена к процессу, это было трижды. И все три раза мы общались», — рассказала чиновница.

Медведчук не только активно работает в Минской группе, но и работает очень профессионально, отметила Лутковская.

«Обмен, который касается непосредственно граждан Российской Федерации, оказавшихся в местах лишения свободы по решению украинских судов, и обмен тех украинцев, кто содержится в России — их там более 300 человек ... но вы должны понимать, что среди них есть разные люди. Есть те, которых мы называем, условно говоря, политическими заключенными, к ним относятся и Сущенко, и Сенцов, и Кольченко, и Карпюк, и Клых. А есть те, кто уехална работу в Россию, там был остановлен, подвергнут обыску, у них были найдены, например, наркотические вещества», — сообщила уполномоченная ВР по правам человека.

На сегодня, по информации чиновницы, в Украине находятся в заключении более трехсот россиян, однако обсуждать обмены в РФ — не компетенция Минской рабочей группы.

«В Минске мы обсуждаем освобождение исключительно тех незаконно задержанных лиц, кто находится на территории так называемых ДНР и ЛНР, и их возвращение на подконтрольную территорию. Вопрос освобождения украинцев, содержащихся на территории России, обсуждается на другом политическом уровне», — пояснила   Лутковская. 
ForUm

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