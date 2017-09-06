С начала проведения антитеррористической операции погибли около 200 сотрудников Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Об этом в интервью «Армия ФМ» рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий.

«Необходимо помнить о тех сотрудниках, которые погибли в АТО. На данный момент военная разведка потеряла около 200 человек», – отметил он.

По словам Скибицкого, разведчики выполняют очень важные задачи. «Но победа без риска невозможно. Особенно с таким врагом», – подчеркнул он.

Напомним, по данным на начало августа, с начала конфликта на Донбассе погибли 2307 украинских военных.