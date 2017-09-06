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Кабинет Министров поручил Министерству энергетики и угольной промышленности создать межведомственную комиссию по расследованию систематического невыполнения НАК «Нафтогаз Украины» плана передачи активов, материально-технических и других ресурсов, необходимых для эффективной работы ОАО «Магистральные газопроводы Украины», сообщает пресс-служба Минэнергоугля.

Соответствующее решение сегодня было принято на заседании правительства на основании доклада министра энергетики и угольной промышленности Игоря Насалика.

В состав межведомственной комиссии должны войти представители Секретариата Кабинета Министров Украины, Минэнергоугля, Минюста и Генпрокуратуры Украины. Отчет по результатам проведенного расследования планируется рассмотреть на заседании правительства и принять дальнейшие соответствующие решения.

По словам Насалика, 14 июня Кабинет Министров Украины поддержал анализ материально-технических, человеческих и других ресурсов, необходимых для эффективной работы ОАО «Магистральные газопроводы Украины».

Кроме того, был подготовлен предварительный перечень активов, материально-технических и других ресурсов, необходимых для эффективной работы ПАО «МГУ» и плана их передачи указанному обществу, разработанные Минэнергоугля с участием экспертов Секретариата Энергетического сообщества.

Протокольным поручением правительство обязало принять меры по выполнению плана передачи активов.

С целью обеспечения выполнения плана передачи активов Минэнергоугля была создана рабочая группа по выполнению плана передачи активов, материально-технических и других ресурсов в ПАО «МГУ». На сегодня Минэнергоугля выполнило все мероприятия, контрольный срок по которым уже наступил, кроме двух.

Отмечается, что невыполненным является п. 5 приложения к плану передачи активов «уточнение перечня государственного и собственного имущества, подлежащего передаче, с последующим согласованием с «МГУ», ответственный за выполнение НАК «Нафтогаз Украины».

В министерстве подчеркнули, что «Нафтогаз» представил перечень активов совершенно отличный от одобренного протокольным решением правительства. Этот перечень активов не согласован с Секретариатом Энергетического сообщества, как того требует п.4 постановление КМУ №496 от 1.07.16.

«Как следствие, Минэнергоугля не имеет права утвердить предоставленный перечень активов, на выполнение п.6 приложения к плану передачи активов. Таким образом, своими действиями НАК «Нафтогаз Украины» фактически саботирует выполнение постановления КМУ №496. Изложенные выше обстоятельства приводят к срыву процесса реструктуризации ПАО «НАК «Нафтогаз Украины» с целью отделения деятельности по транспортировке природного газа и к невыполнения украинской стороной взятых на себя обязательств перед европейским сообществом», – сказано в сообщении.

Напомним, 11 ноября 2016 года Кабинет Министров Украины в рамках реформирования государственного энергохолдинга «Нафтогаз Украины» принял решение о создании новой компании-оператора газотранспортной системы - акционерного общества «Магистральные газопроводы Украины». 
ForUm

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