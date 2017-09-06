Правительство на сегодняшнем заседании утвердило порядок направления средств, предусмотренных в государственном бюджете для строительства футбольных полей с искусственным покрытием в различных регионах Украины. Их объем составляет 270 млн гривен, сообщили ForUm’у в пресс-службе Минрегиона.

«Поскольку до конца года осталось мало времени, местные администрации должны максимально ускориться с представлением на рассмотрение комиссии соответствующих проектов. Средства направляются на проекты, которые предусматривают софинансирование из местных бюджетов. Местная власть должна принять решение о выделении земельных участков под футбольные поля, проведении строительных работ, а государство будет софинансировать обустройство площадок», - отметил вице-премьер Геннадий Зубко.