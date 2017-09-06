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Кабинет Министров Украины в рамках подготовки к отопительному сезону полностью обеспечил все условия для создания топливных запасов и материально-технических средств. Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман во время заседания правительства, сообщили ForUm’у в пресс-службе Кабмина.

«Мы достойно начнем и пройдем очередной отопительный сезон. У нас достаточно запасов газа, все будет нормально с электроэнергией, все будет нормально с теплом», - сказал Гройсман.

В то же время он подчеркнул, что вопрос тарифообразования и создания запасов топлива – это исключительная компетенция местной власти, которая сейчас располагает всеми необходимыми ресурсами.

«Это компетенция местных властей – убирать должным образом тротуары, дороги, поддерживать транспорт... И средства на это мы передали, - сказал глава правительства. - Все должны четко осознавать ответственность».

Премьер сообщил, что 15 сентября состоится всеукраинский селектор, где руководители областей представят данные о подготовке регионов к зиме. «Также прошу дружить с синоптическими службами, чтобы первый снег не упал на головы неожиданно», - добавил Гройсман.
ForUm

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