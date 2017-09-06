Премьер-министр Украины Владимир Гройсман инициировал проведение полного анализа ситуации в газодобывающей отрасли – от административных вопросов к отношениям с областными советами, прежде всего, в вопросах блокировки работы госкомпаний. Об этом он сказал во время заседания правительства, сообщили ForUm’у в пресс-службе Кабмина.

«Давайте дадим поручение – по Госгеослужбе, по лицензиям, по другим вопросам – в течение месяца проработать и создать нормальные условия, чтобы Украина стала государством, не импортирующим, а экспортирующим газ, - сказал глава правительства. - Я заинтересован в том, чтобы Украина добывала 20 млрд кубометров и больше».

Он подчеркнул, что Украина имеет все возможности для наращивания добычи, поскольку является одним из крупнейших государств Европы с большими залежами топлива.

Так, по данным государственной компании «Укргаздобыча», запасы газа в Украине превышают 900 млрд кубометров. Прирост объема добычи по итогам текущего года превысит 600 млн кубометров.