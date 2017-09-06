также в разделеЭкономика
Кабмин снизил ставки портовых сборов 22
Арбузов предрекает курс 29 гривен за доллар 49
Украина возглавила список приоритетных для инвесторов стран 103
ЕС в первом полугодии стал основным торговым партнером Украины 62
Международные резервы Украины перевалили за $18 миллиардов 98
В первом полугодии ВВП Украины вырос на 2,4% 75
Доходы госбюджета превысили план почти на 8% 44
Гречка в Украине не подорожает 49
В Украине продолжает дешеветь автогаз 84
Moody's повысило рейтинги Киева и Харькова 93
В Украине не запрещено продавать зараженную фипронилом курятину 136
В Украине начал дешеветь автогаз 196
В январе-июле госбюджет выполнен с профицитом 27 миллиардов 85
Остаток средств на счете Госказначейства увеличился до максимума за 15 лет 135
СМИ: Миссия МВФ начнет работу в Украине 12 сентября 78
Насалик: Минэнергоугля не регулирует рынок автогаза 75
ФГИ продал блокирующие пакеты акций двух облэнерго Ахметова 84
Порошенко сообщил, когда упадут цены на автогаз 280

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман инициировал проведение полного анализа ситуации в газодобывающей отрасли – от административных вопросов к отношениям с областными советами, прежде всего, в вопросах блокировки работы госкомпаний. Об этом он сказал во время заседания правительства, сообщили ForUm’у в пресс-службе Кабмина.

«Давайте дадим поручение – по Госгеослужбе, по лицензиям, по другим вопросам – в течение месяца проработать и создать нормальные условия, чтобы Украина стала государством, не импортирующим, а экспортирующим газ, - сказал глава правительства. - Я заинтересован в том, чтобы Украина добывала 20 млрд кубометров и больше».

Он подчеркнул, что Украина имеет все возможности для наращивания добычи, поскольку является одним из крупнейших государств Европы с большими залежами топлива.

Так, по данным государственной компании «Укргаздобыча», запасы газа в Украине превышают 900 млрд кубометров. Прирост объема добычи по итогам текущего года превысит 600 млн кубометров. 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

49
Теги
Туфли мужские летние 2017