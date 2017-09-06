Нацполиция проводит во Львове следственные действия по делу о смертельном ДТП с участием авто бизнесмена Петра Дыминского.

Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на пресс-секретаря Национальной полиции Ярослава Тракало.

«Сотрудники главного следственного управления Национальной полиции Украины проводят следственные действия в Львове в рамках уголовного производства по факту ДТП с участием автомобиля господина Дыминского», - отметил Тракало.

«Все остальные подробности будут позже по завершению следственных действий, которые могут длиться от одного до трех дней», - добавил он.

ТСН со ссылкой на собственные источники сообщает, что правоохранители проводят обыски в офисе Дыминского.

«У офиса стоит автобус с правоохранителями в полной экипировке. Дверь офисного помещения закрыта. При этом сотрудники, как и львовские правоохранители, не комментируют обыски. Местные следователи ссылаются на то, что обыск проводят киевские коллеги», - отметило издание.

Также в сообщении утверждается, что Нацполиция готовит ходатайство о принудительном привлечении Дыминского на допрос.

Напомним, 18 августа на трассе Львов-Краковец «Мерседес» Дыминского врезался в «Опель» 31-летней женщины, которая осуществляла поворот по правилам дорожного движения. Женщина погибла на месте.

Виновником ДТП признал себя охранник Дыминского Андрей Борщ, который обычно ездит кортежем в машине охраны бизнесмена.

В то же время родственники погибшей утверждают, что за рулем «Мерседеса» находился сам Дыминский, а вину взял на себя Борщ. Галицкий районный суд Львова арестовал на два месяца без возможности внесения залога охранника бизнесмена.

21 августа Дыминскому была официально вручена повестка на допрос и он был предупрежден, что ему будет предложено сдать образец своей ДНК следователю. 23 августа он не прибыл на допрос.

23 августа член коллегии МВД Антон Геращенко сообщил, что Дыминский не явился на допрос и вылетел на частном самолете из Львова в Женеву. По словам Геращенко, Дыминському вручили сразу две повестки на допрос.

Вместе с тем, адвокат бизнесмена утверждает, что он не получал повесток.