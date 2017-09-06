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Компания «Киевводоканал» намерена повысить тарифы на холодную воду и водоотвод с 2018 года.

Как сообщает пресс-служба компании, в 2018 году жители столицы будут платить за 1 куб. м холодной воды 9,47 гривен, а за 1 куб. м водоотвода – 8,99 гривен.

Указано, что доля платы за холодное водоснабжение и водоотвод в общей плате за коммунальные услуги даже при условии изменения тарифа в среднем составит около 5%.

«Повышение тарифов связывают с подорожанием электроэнергии, горюче-смазочных материалов, реагентов, а также с изменением уровня амортизационных отчислений, ремонтов основных средств и повышением заработной платы», - пояснили в «Киевводоканале».

Протокол заседания опубликован на сайте предприятия и направлен на рассмотрение Национальной комиссии госрегулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).
ForUm

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