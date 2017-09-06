Печерский районный суд Киева одобрил ходатайство Генеральной прокуратуры Украины об аресте 10 банковских счетов сына экс-премьер-министра Украины Николая Азарова Алексея в Швейцарии в рамках уголовного производства по незаконному обогащению. Данное постановление опубликовано на сайте Единого реестра судебных решений, передает 112 Украина.

«Ходатайство старшего следователя по ОВД Департамента специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины советника юстиции Синюка Д.А. об аресте имущества – удовлетворить», - говорится в документе.

В постановлении отмечается, что в период с 12 декабря 2012 по 27 ноября 2014 Алексей Азаров, будучи должностным лицом (народным депутатом, - ред.), получил из неустановленных следователем источников выгоду имущественного характера в размере 7 700 тыс. евро, 600 тыс. швейцарских франков, 500 тыс. долларов США, которые им размещены в банковских учреждениях Швейцарской Конфедерации, Итальянской Республики и Княжества Лихтенштейн.

При этом он с целью скрыть свои истинные доходы и их происхождение в течение 2012-2014 годов как народный депутат задекларировал свой совокупный доход в размере лишь 19 654 057 грн.

Отмечено, что 23 января 2015 года по результатам досудебного расследования в уголовном производстве Алексею Азарову сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368-2 УК Украины (незаконное обогащение в особо крупных размерах), и он объявлен в розыск.

Следователь подчеркивает, что арест средств, размещенных на счетах Азарова-младшего в Швейцарии, необходим для обеспечения действенности уголовного производства и возмещения убытков, причиненных государству в результате совершения им преступления.

Напомним, экс-премьер Николай Азаров скрывается на территории РФ с февраля 2014 года. В России он совместно с другими экс-чиновниками времен Януковича основал «Комитет спасения Украины». Данная организация позиционирует себя как «теневое правительство Украины». Экс-премьер неоднократно заявлял, что намерен вернуться в Украину.

В апреле минувшего года Апелляционный суд Киева отклонил жалобу представителя Азарова на решение Шевченковского районного суда в деле о признании информации о финансировании Азаровым акций по дестабилизации в Украине недостоверной.

Суд в Киеве разрешил Генпрокуратуре заочное расследование против Азарова.