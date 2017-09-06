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Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков обещает исправить неточность в своей электронной декларации за 2015 год, обнаруженную Национальным агентством по предотвращению коррупции. Об этом он написал в Facebook.

«То, что после такой проверки, при всех моих «друзьях» и «доброжелателях», НАПК подтвердило поданную декларацию и нашло только одну ошибку в том, что, указав доход в одной строке, я не повторил ее в другом разделе – очень рад! Это разъяснение по заполнению формы я выправлю», - написал министр.

Однако, отметил он, пока НАПК не присылало заключение о проверке данной е-декларации.

Ранее специалисты Национального агентства по предотвращению коррупции нашли нарушения в электронной декларации министра внутренних дел Арсена Авакова за 2015 год.
ForUm

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