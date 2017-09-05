также в разделеПолитика
В законе о реинтеграции Донбасса слова «война» не будет 24
Порошенко поздравил украинского пилота с победой на авиапоказе в Чехии 16
Турчинов: Путин угрожает миру вооружением терроризма 77
Хомутынник ушел с поста главы депутатской группы «Видродження» 34
МИД: Среди миротворцев на Донбассе россиян быть не должно 76
Лукашенко об учениях «Запад-2017»: Нападать ни на кого не собираемся 35
Минюст получил от Грузии запрос на арест и выдачу Саакашвили 139
Замминистра юстиции Наталью Севостьянову заподозрили в «семейном подряде» 101
Путин угрожает расширением зоны конфликта в случае поставок США оружия Украине 191
Путин поручил внести в Совбез ООН резолюцию о миротворцах на Донбассе 144
Парубий открыл седьмую сессию Верховной Рады 84
ГПУ закрыла дело против Данилюка 90
Украина требует от ООН выяснить, кто помог КНДР развить ракетный потенциал 96
Корчак обвинила суд в затягивании конфискации 2,3 миллиона у «Свободы» 81
Ляшко: Левочкин продолжает грабить украинцев и строить на их деньги новые «Межигорья» 131
Порошенко может обратиться с посланием к Раде в четверг 101
Политолог рассказал, кому выгодно демонизировать Медведчука 98
Аграмунт пожаловался в комитет Совета Европы на резолюцию о его отставке 50

Верховная Рада Украины 255 голосами приняла в целом новую редакцию закона об образовании – документа, который входит в перечень важнейших и приоритетных законодательных инициатив этой осени. Об этом сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман, комментируя итоги голосования в парламенте.

«Благодаря новым методикам, внедрение которых предусматривает реформа, наши дети получат качественное образование, а значит успешный старт во взрослую жизнь. А учителя – достойную оплату труда и восстановления престижа профессии, - подчеркнул премьер. - Это – первый из приоритетных законопроектов этой осени. Благодарен депутатам за единство и надеюсь на такую ​​же консолидированную позицию относительно других законопроектов».

Президент Петр Порошенко отметил, что образование – это ключ к будущему Украины.

«Принятие новой редакции Закона «Об образовании» дает нам этот ключ. Спасибо всем, кто работал над Законом, в частности на Нацсовете реформ, и депутатам, которые его поддержали», - говорится в Facebook Главы государства.

Напомним, сегодня, 5 сентября, Верховная Рада Украины приняла Закон Украины «Об образовании» (регистрационный номер 3491-д), которым ввела 12-летнее среднее обучение.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

9
Теги
Туфли мужские летние 2017