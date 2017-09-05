Полицейские совместно с сотрудниками СБУ установили и привлекли к административной ответственности жителя Никополя, который краской разрисовал памятник «Защитникам Украины».

Как сообщает отдел коммуникации полиции Днепропетровской области, в одной из соцсетей мужчина хвастался своим поступком и размещал там фото с надписями, которые он сделал.

«Правоохранители провели кропотливую работу, чтобы установить хулигана, ведь он создал фейковый аккаунт, где размещал свои комментарии и вел активную переписку», - отмечается в сообщении.

Установлено, что хулиган – 31-летний никопольчанин, неработающий, женат, ранее к ответственности не привлекался.

За содеянное мужчину привлекли к административной ответственности по ст.173 (мелкое хулиганство), что влечет за собой наложение штрафа от трех до семи необлагаемых минимумов доходов граждан или общественные работы на срок от сорока до 60 часов, или исправительные работы на срок от одного до двух месяцев с отчислением двадцати процентов заработка или административный арест на срок до 15 суток.