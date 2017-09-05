также в разделеОбщество
Названы города Украины с самым грязным воздухом 56
Европейские наблюдатели проведут полет над Украиной 21
Рада приняла закон об образовании: в Украине вводится 12-летка 97
Соцсеть Ukrainians закрывается 37
Депутат Винницкого облсовета задержан на взятке 29
НАБУ изъяло у судьи ВАСУ $100 тысяч 22
Уволен председатель Высшего админсуда 31
ГПУ начала в режиме онлайн подсчитывать выявленные взятки 29
Суд отказался снимать арест с имущества Розенблата 22
Клыха удерживают в психбольнице 106
Активистка Femen оголилась возле Рады 78
В Крыму сожгли 108 кило колбас и сыров из ЕС и Украины 44
ГПУ и СБУ нагрянули с обысками в «Укрзализныцю» 82
Медведчук рассказал о предложении по обмену в формате «309 на 87» 67
Грымчак: РФ начала выводить вооружение с Донбасса 270
Охранника Дыминского отпустили под домашний арест 42
Ващиковский: Украинцы отправляют из Польши миллиарды евро 92
Геращенко: Путин пытается исказить идею о миротворцах на Донбассе 98

Украинцы будут иметь возможность выходить на пенсию в любом возрасте при наличии 40 лет страхового стажа, сообщил министр социальной политики Андрей Рева.

 «С 2028 года люди, которые имеют 40 лет стажа, будут идти на пенсию независимо от возраста. Таким образом, каждый сам будет выбирать, когда ему идти на пенсию и это будет зависеть от того, сколько он работает и сколько он платит взносов», - сказал министр в ходе круглого стола, передает УНИАН.

Министр отметил, что правительство поддерживает соответствующую депутатскую поправку к пенсионной реформе.

Напомним, по словам премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, выплата пенсий украинцам будет привязана исключительно к их взносам в Пенсионный фонд Украины. Правительство планирует внедрить пенсионную реформу с 1 октября 2017 года.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

15
Теги
Туфли мужские летние 2017