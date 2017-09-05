Украинцы будут иметь возможность выходить на пенсию в любом возрасте при наличии 40 лет страхового стажа, сообщил министр социальной политики Андрей Рева.



«С 2028 года люди, которые имеют 40 лет стажа, будут идти на пенсию независимо от возраста. Таким образом, каждый сам будет выбирать, когда ему идти на пенсию и это будет зависеть от того, сколько он работает и сколько он платит взносов», - сказал министр в ходе круглого стола, передает УНИАН.

Министр отметил, что правительство поддерживает соответствующую депутатскую поправку к пенсионной реформе.

Напомним, по словам премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, выплата пенсий украинцам будет привязана исключительно к их взносам в Пенсионный фонд Украины. Правительство планирует внедрить пенсионную реформу с 1 октября 2017 года.



