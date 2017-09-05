По результатам 6 месяцев 2017 года Европейский Союз является основным торговым партнером Украины с удельным весом торговли товарами и услугами 39,9%, сообщает пресс-служба Минэкономразвития.

«Важно, что объемы экспорта в ЕС составили $ 9,4 млрд и увеличились на 22,8%, или на $ 1,7 млрд», - отмечается в сообщении.

Сегодня Украина входит в ТОП-10 крупнейших поставщиков агропродукции в ЕС.

Также растут инвестиции в производство на территории Украины для экспорта на рынок ЕС.

«На Львовщине, благодаря инвестициям, открыли новые мощности завода «Электроконтакт» по производству кабельной продукции, которая затем поставляется для известного автомобильного гиганта. Показатели экспорта изолированных проводов и кабелей начали существенно расти. В 2016 году рост был на 7,5%, а уже в первом полугодии 2017 – на 16,3%», - отметили в ведомстве.