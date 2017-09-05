также в разделеЭкономика
Международные резервы Украины перевалили за $18 миллиардов 44
В первом полугодии ВВП Украины вырос на 2,4% 60
Доходы госбюджета превысили план почти на 8% 31
Гречка в Украине не подорожает 45
В Украине продолжает дешеветь автогаз 80
Moody's повысило рейтинги Киева и Харькова 90
В Украине не запрещено продавать зараженную фипронилом курятину 131
В Украине начал дешеветь автогаз 189
В январе-июле госбюджет выполнен с профицитом 27 миллиардов 83
Остаток средств на счете Госказначейства увеличился до максимума за 15 лет 129
СМИ: Миссия МВФ начнет работу в Украине 12 сентября 73
Насалик: Минэнергоугля не регулирует рынок автогаза 73
ФГИ продал блокирующие пакеты акций двух облэнерго Ахметова 81
Порошенко сообщил, когда упадут цены на автогаз 275
Кабмин изменил порядок денежного обеспечения военнослужащих 150
Турчинов: Оборонный бюджет-2018 составит не менее 5% ВВП 148
Гройсман обещает внести бюджет-2018 в Раду 15 сентября 172
Рост цен на автогаз замедлился 148

По результатам 6 месяцев 2017 года Европейский Союз является основным торговым партнером Украины с удельным весом торговли товарами и услугами 39,9%, сообщает пресс-служба Минэкономразвития.

«Важно, что объемы экспорта в ЕС составили $ 9,4 млрд и увеличились на 22,8%, или на $ 1,7 млрд», - отмечается в сообщении.

Сегодня Украина входит в ТОП-10 крупнейших поставщиков агропродукции в ЕС.

Также растут инвестиции в производство на территории Украины для экспорта на рынок ЕС.

«На Львовщине, благодаря инвестициям, открыли новые мощности завода «Электроконтакт» по производству кабельной продукции, которая затем поставляется для известного автомобильного гиганта. Показатели экспорта изолированных проводов и кабелей начали существенно расти. В 2016 году рост был на 7,5%, а уже в первом полугодии 2017 – на 16,3%», - отметили в ведомстве.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

18
Теги
Туфли мужские летние 2017