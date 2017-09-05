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Сотрудники Следственного управления Главного управления Нацполиции Украины в  Киеве при содействии руководства Киевской городской государственной администрации задержали на взяточничестве начальника управления административного и хозяйственного обеспечения Киевсовета Игоря Сабадаху.

По данным прокуратуры, указанный чиновник, действуя в сговоре с работником столичного коммунального предпринимателя и посредником, требовал неправомерную выгоду от руководителей частных фирм за предоставление в пользование складских помещений, относящихся к коммунальной собственности.

Злоумышленников задержали после получения ими очередного транша неправомерной выгоды в сумме 7 тыс. гривен.

В настоящее время по месту жительства и в служебных кабинетах фигурантов уголовного производства проводятся следственные действия. Так, во время обысков в кабинете начальника Управления были изъяты денежные средства в сумме 65 тыс. гривен, а также черновые записи с фамилиями предпринимателей, из которых злоумышленник ежемесячно требовал и получал взятки.

Досудебное расследование осуществляется по ч. 3 ст. 368 УК Украины (получение неправомерной выгоды должностным лицом).
ForUm

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