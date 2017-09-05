В Голосеевском районе Киева на месте бывшей свалки планируют построить горнолыжный комплекс «Пирогово», сообщает пресс-служба КГГА.

«С этой целью начаты подготовительные работы для проведения инвестиционного конкурса по привлечению инвестора к реализации проекта «Строительство горнолыжного комплекса с объектами развлекательно-рекреационного назначения для активного всесезонного отдыха «Пирогово» в Голосеевском районе», - отмечается в сообщении.

В частности, изучается возможность такого строительства на бывшем полигоне твердых бытовых отходов № 1. На земельном участке ориентировочной площадью 100 га планируют обустроить входную группу с кафе, автомобильную стоянку; спортивный центр с бассейном и залами для занятий спортом; технический водоем с оборудованием для тренировок по вейкбордингу; магазин и спортивную инфраструктуру, кафе, раздевалки, санузлы, прокат спортивного снаряжения, камеры хранения;

гостинично-ресторанный комплекс с помещениями для проведения семинаров и конференций; веревочный парк; информационные хабы; ресторан и вспомогательные помещения для спортсменов; конноспортивное заведение; спортивные площадки для игры в минифутбол; открытую площадку: зимой – как зону выката лыжников и сноубордистов, для проведения массовых спортивно-культурных мероприятий, а летом - для размещения рамп для роллеров и скейтбордеров, батутов, сборно-разборных аттракционов.

Ориентировочный объем инвестиций – 12,3 млн евро.