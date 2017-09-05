Спецпредставитель по вопросам гуманитарного характера в рамках Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях Виктор Медведчук прокомментировал журналисту «КП в Украине» готовящийся «большой обмен» удерживаемыми лицами с ОРДО и ОРЛО.

«Проблема с проведением освобождения связана с тем, что списки для его осуществления необходимо утвердить всем сторонам. Большое количество лиц, разыскиваемых ОРДО и ОРЛО и находящихся на территории Украины, отказываются от возвращения на неподконтрольные Украине территории. Верификация этих лиц уменьшает число тех, на кого претендуют ОРДО и ОРЛО, а завершение этой работы и длительные переговоры по уточнению и согласованию списков открыли возможность для возвращения украинцев домой, к своим семьям», — рассказал Медведчук.

«Мы разыскиваем на территории ОРДО и ОРЛО 144 человека. На сегодняшний день установлено местонахождение 87 из них. Розыск остальных продолжается», — добавил он.

«В результате проведенной работы 1 сентября было сделано предложение ОРДО и ОРЛО рассмотреть вопрос освобождения 87 разыскиваемых нами украинских граждан. В свою очередь мы готовы рассмотреть вопрос об освобождении 309 лиц, которые разыскиваются ОРДО и ОРЛО. Отмечу, что в число этих 309 лиц мы не включаем тех, которые обвиняются или осуждены за совершение особо тяжких преступлений, а также тех, кто обвиняется или осужден за совершение преступлений не связанных с АТО», — подчеркнул Медведчук.