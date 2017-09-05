В Керчи и Феодосии выявлено более 108 кг немецких, голландских и украинских сыров и колбасных изделий, подлежащих уничтожению, сообщает пресс-служба Россельхознадзора.

Так, булла проведена проверка магазина «Колбаса» в Феодосии и торговых точек рынка «Центральный» в Керчи.

«В ходе проверочных действий в магазине Феодосии и на 8 торговых точках рынка Керчи были установлены факты хранения и реализации продукции, запрещенной к ввозу в Российскую Федерацию. В частности, государственные инспекторы выявили сыры производства Германии, Голландии и Украины в ассортименте общим весом 41,9 кг и колбасные изделия производства Украины общим весом 66,3 кг», - говорится в сообщении.

В отношении вышеуказанной продукции собственниками не была предоставлена информация об оформлении ветеринарных сертификатов и иных документов, подтверждающих происхождение, качество и безопасность продукции, а на самой продукции отсутствовала маркировка на русском языке.

Потенциально опасная продукция была изъята из оборота и уничтожена путем сжигания в печи-инсинераторе «Бренер 1000».