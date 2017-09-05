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Предстоящие белорусско-российские учения «Запад-2017» не нацелены на то, чтобы на кого-то нападать, в чем смогут убедиться приглашенные зарубежные наблюдатели. Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщает БЕЛТА.

«Хотел бы накануне начала активной фазы учений «Запад-2017» услышать информацию от Министерства обороны, какова ситуация в этом плане. При этом хочу предупредить: хватит оправдываться - оборонительный характер наши учения носят, еще что-то. Есть армия, есть совместная группировка Беларуси и России на западном направлении. А коль она существует (мы ни от кого это не скрывали), мы ее будем учить воевать. На всякий случай», - заявил белорусский лидер.

«Нападать мы ни на кого не собираемся. А каковы будут эти учения - мы пригласили практически всех желающих. Пусть приезжают и смотрят», - подчеркнул Лукашенко.

Напомним, на 14-20 сентября запланированы российско-белорусские стратегические учения «Запад-2017».

Для наблюдения за учениями «Запад-2017» в Беларусь отбудут два украинских верификатора.

Министр обороны генерал армии Украины Степан Полторак заявил, что Генеральный штаб Вооруженных сил Украины предусмотрел меры в случае угрозы вторжения войск Российской Федерации в ходе учений «Запад 2017».

Начальник Генерального штаба Виктор Муженко считает, что учения «Запад-2017» несут угрозу как для Украины, так и для других государств постсоветского пространства, а также стран НАТО.

Государственная пограничная служба Украины в связи с учениями усилила меры безопасности на всех участках границы. 
ForUm

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