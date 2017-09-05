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Президент РФ Владимир Путин пытается исказить идею украинского руководства по миротворцам на Донбассе, предлагая разместить их на линии соприкосновения. Об этом на своей странице в Facebook сообщила первый заместитель председателя Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко.

«Путин в лучших традициях гибридной войны пытается исказить идею украинского руководства по миротворцам на Донбассе, перевернуть все с ног на голову. Он поручает своему верному министру Лаврову подать резолюцию в Совбез ООН о миротворцах на линии соприкосновения. Минуточку: линия столкновения стала линией столкновения из-за российской агрессии. Для нас это линия соприкосновения, соприкосновения с временно оккупированными Мордором территориями, которые мы обязательно вернем», – отметила она.

По словам Геращенко, эта линия должна исчезнуть навсегда с украинской земли в день возвращения контроля над границей. «Это не украинская граница, поэтому не может быть и речи о миротворцах исключительно вдоль линии соприкосновения», – подчеркнула она

«Кремлевские сценарии и попытка подмены понятий, искажение самой идеи миротворцев не пройдут. Миротворцы должны быть введены на всю оккупированную русскими территорию, чтобы мониторить ситуацию с безопасностью и демилитаризацию, их мандат должен заканчиваться на украинско-российской границе. А это Изварино и другие пункты пересечения государственной украинской границы, а не Станица Луганская или Марьинка, как того очень хочется кремлевском вождю», – подытожила Геращенко.

Как сообщал ForUm, Путин заявил, что РФ  внесет в Совбез ООН резолюцию о размещении миротворцев ООН на линии разграничения на Донбассе для обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ.

Ранее Президент Петр Порошенко заявил, что Украина представит инициативу по введению миротворцев ООН на оккупированные территории Донбасса на сессии Генеральной Ассамблеи Организации. 
ForUm

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