Недавняя помолвка первого заместителя министра юстиции Украины Натальи Севостьяновой и юриста Руслана Бернацкого вызвала серьезные вопросы у экспертов, связанная с возможным конфликтом интересов. Об этом говорится в сюжете канала NewsOne.

Отмечается, что связи госчиновника и старшего партнера международной юридической компании «Integrites» вызывают серьезные вопросы у экспертов.

В частности, как заявил телеканалу политический эксперт Алексей Вороненко, Наталья Севостьянова за свою карьеру ни дня не работала в бизнесе, а до назначения на высокий пост была преподавателем в Одессе.

«Это не помешало ей стать пользователем двух новеньких люксовых внедорожников Лексус RX350 и Порш Каен, общей стоимостью двести тысяч долларов, записанных на мать. Обе машины куплены уже во время пребывания Натальи Севостяновой на должности в Минюсте», - подчеркнул эксперт.

По его словам, сам Бернацкий за последние годы завоевал монопольное положение на рынке представления интересов бизнеса в госорганах.

«Его услуги касаются решения вопросов в области регистрации, госзакупок, представительства в судах и тому подобное. По странному стечению обстоятельств именно эти направления находятся в служебной компетенции Натальи Севостьяновой», - говорит политолог.

Ранее в СМИ обсуждалась информация, что Наталья Севостьянова вместе с Русланом Бернацким лоббируют на должность члена Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции кандидатуру Николая Божко, который сейчас занимает должность первого заместителя председателя Национального агентства по вопросам подготовки и проведения в Украине Евро-2012.

«Однако 15 августа конкурсная комиссия выбрала победителем конкурса на занятие должности нового члена НАПК Александра Серёгина - преподавателя в Институте международных отношений Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Однако на этом история не заканчивается: на днях конкурсная комиссия по отбору кандидатов на должности членов НАПК рекомендовала правительству объявить конкурс на должность члена, вакантную после увольнения Руслана Радецкого», - сообщает канал.

В свою очередь, Вороненко не исключает, что среди кандидатур мы снова увидим фамилию протеже Натальи Севостьянов и Руслана Бернацкого.

«Что касается собственно самого Николая Божко, то остается вопросом, чем занимается человек, который возглавляет агентство Евро-2012, если чемпионат прошел пять лет назад. Все это вызывает серьезные вопросы», - добавил эксперт.