Сотрудники Службы безопасности Украины пригласили для предоставления официальных объяснений помощницу пророссийского пропагандиста Анатолия Шария, сообщает пресс-центр СБУ.

«Наши сотрудники действительно вчера пригласили для предоставления официальных объяснений помощницу одного из пророссийских пропагандистов, которая сотрудничает с ним на постоянной основе», – говорится в сообщении.

По данным СБУ, девушка за «гонорары» снимает видеосюжеты, которые в дальнейшем используются пропагандистом для дискредитации Украины в интересах российских спецслужб.

«Сотрудники СБУ сообщили ей о недопущении проведения возможной противоправной деятельности в ущерб безопасности Украины и объявили официальное предостережение. После завершения беседы, женщина была свободной», – подчеркнули в СБУ.

Как сообщали СМИ, вчера в Киеве возле гостиницы «Днепр» неизвестные увезли в авто серебристого цвета девушку, что успела выбросить в окно сумочку. Свидетели происшествия нашли в сумке удостоверение журналиста интернет-издания. По сообщениям СМИ, полиция прибыла на место инцидента только через час.

Позже Шарий на своем youtube-канале он заявил, что его помощницу силой посадили в машину и привезли в СБУ.