также в разделеПроисшествия
С начала года на Луганщине погибли 34 военных 29
Боевики активизировали провокации: за сутки 36 обстрелов 72
В Украине остаются обесточенными 70 населенных пунктов 53
Порошенко обратится к ВР во второй половине сентября 66
В Харькове пьяный полицейский устроил смертельное ДТП 175
Непогода обесточила в Украине почти 170 населенных пунктов 62
Ситуация в зоне АТО обостряется: 44 обстрела, 1 военный ранен 149
В Одессе протестующие снесли скандальную пристройку возле «Дома-стены» 198
В Одессе горел центральный автовокзал 133
За прошлые сутки ранен один боец АТО 83
В Станице Луганской на растяжке подорвалась женщина 70
В Тернополе грузовик с топливом столкнулся с четырьмя авто, есть жертвы 170
ДТП на Харьковщине: 2 погибших, 17 пострадавших 105
В ДТП под Киевом погиб бывший охранник Порошенко 181
МИД: В зоне АТО пропали без вести 400 человек 178
На Буковине ищут сбежавших из лагеря детей 113
В Харькове жестоко избили депутата облсовета 146
Депутат Николаевского горсовета нашел в своей машине бомбу 156

Вчера, 4 сентября, в селе Фурсы Белоцерковского района Киевской области мужчина подорвал себя с помощью гранаты, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

На месте происшествия спасатели установили, что безработный граждан 1974 года, предварительно, после ссоры с женой ушел в одноэтажную хозяйственную постройку и подорвал себя с помощью гранаты РГД-5.

От полученных травм мужчина скончался на месте.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

57
Теги
Туфли мужские летние 2017