Вчера, 4 сентября, в селе Фурсы Белоцерковского района Киевской области мужчина подорвал себя с помощью гранаты, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
На месте происшествия спасатели установили, что безработный граждан 1974 года, предварительно, после ссоры с женой ушел в одноэтажную хозяйственную постройку и подорвал себя с помощью гранаты РГД-5.
От полученных травм мужчина скончался на месте.
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