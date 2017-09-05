Ночью 5 сентября следователями прокуратуры города Киева совместно с сотрудниками Департамента внутренней безопасности Национальной полиции Украины при содействии руководства Департамента патрульной полиции на центральном железнодорожном вокзале Киева проведена спецоперация по задержанию 5 сотрудников патрульной службы, которые на протяжении длительного времени совершали нападения на путешествующих граждан и ограбления, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Как установлено следствием, указанные сотрудники полиции во время несения службы на территории киевского центрального железнодорожного вокзала под разными предлогами доставляли в полицейские помещения граждан, которые самостоятельно путешествовали или находились в нетрезвом состоянии. После чего, незаконно применяя в отношении задержанных спецсредства (наручники, слезоточивый газ), а также неумеренное физическое насилие, грабили их.

Отмечается, что обычно добычей преступников в погонах становились деньги, мобильные телефоны потерпевших и другие ценные вещи.

В настоящее время установлена ​​причастность злоумышленников как минимум к 10 нападениям на граждан, которые были совершены ими с марта по сентябрь текущего года.

Кроме того, в ходе проведения негласных следственных действий задокументированы факты «крышевания» указанными полицейскими карманников с последующим перераспределением между собой средств, похищенных у граждан.

В прокуратуре подчеркнули, что задержание указанных сотрудников полиции произошло во время совершения ими очередного ограбления гражданина на центральном железнодорожном вокзале.

В настоящее время всем задержанным правоохранителям объявлено о подозрении по ч. 2 ст. 365 (превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа), ч. 2 ст. 186 (грабеж) УК Украины. Решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранения от должностей. Следствие продолжается.