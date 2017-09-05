также в разделеСтолица
В ряде районов Киева отключат холодную воду 33
Полиция просит откликнуться свидетелей взрыва на Грушевского 41
Все департаменты КГГА разместят в одном здании 126
Магазин, который стер граффити времен Майдана, съезжает 215
По факту разгрома скандального магазина на Грушевского завели дело 71
Автор «Икон революции» обещает восстановить граффити 88
Уничтожение граффити на Грушевского: прокуратура открыла уголовное дело 467
Активисты разгромили магазин, где были стерты патриотические граффити 399
В центре Киева с фасада магазина стерли легендарные граффити времен Майдана 210
Августовская температура в Киеве была выше нормы 83
Сотрудница Лукьяновского СИЗО собирала «дань» с арестантов 70
В Киеве фальшивомонетчики смогли обменять поддельных $12 тысяч 58
КГГА: Коммунальщики должны пересчитать платежки за некачественные услуги 46
В Киеве ограничат движение на Столичном и Надднепрянском шоссе 48
Кличко уволил обвиняемого в подделке диплома Бондаренко 136
В Киеве открыли памятную доску погибшим под Радой нацгвардийцям 66
На химзаводе под Хьюстоном из-за наводнения прогремели взрывы 617
Полиция задержала бандитов, подстреливших и ограбивших водителя в Киеве 75

Ночью 5 сентября следователями прокуратуры города Киева совместно с сотрудниками Департамента внутренней безопасности Национальной полиции Украины при содействии руководства Департамента патрульной полиции на центральном железнодорожном вокзале Киева проведена спецоперация по задержанию 5 сотрудников патрульной службы, которые на протяжении длительного времени совершали нападения на путешествующих граждан и ограбления, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Как установлено следствием, указанные сотрудники полиции во время несения службы на территории киевского центрального железнодорожного вокзала под разными предлогами доставляли в полицейские помещения граждан, которые самостоятельно путешествовали или находились в нетрезвом состоянии. После чего, незаконно применяя в отношении задержанных спецсредства (наручники, слезоточивый газ), а также неумеренное физическое насилие, грабили их.

Отмечается, что обычно добычей преступников в погонах становились деньги, мобильные телефоны потерпевших и другие ценные вещи.

В настоящее время установлена ​​причастность злоумышленников как минимум к 10 нападениям на граждан, которые были совершены ими с марта по сентябрь текущего года.

Кроме того, в ходе проведения негласных следственных действий задокументированы факты «крышевания» указанными полицейскими карманников с последующим перераспределением между собой средств, похищенных у граждан.

В прокуратуре подчеркнули, что задержание указанных сотрудников полиции произошло во время совершения ими очередного ограбления гражданина на центральном железнодорожном вокзале.

В настоящее время всем задержанным правоохранителям объявлено о подозрении по ч. 2 ст. 365 (превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа), ч. 2 ст. 186 (грабеж) УК Украины. Решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранения от должностей. Следствие продолжается.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

16
Теги
Туфли мужские летние 2017