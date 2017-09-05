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Двое российских военнослужащих погибли в сирийской провинции Дейр-эз-Зор, попав под минометный обстрел. Минобороны России сообщает, что по военным стреляли боевики «Исламского государства».

«Военнослужащие контрактной службы сопровождали автомобильную колонну российского центра по примирению враждующих сторон. При следовании в провинции Дейр-эз-Зор автомобильная колонна подверглась минометному обстрелу террористами ИГИЛ», - говорится в сообщении министерства обороны, передает Би-би-си.

Один военнослужащий погиб сразу обстрела, еще один умер в госпитале после полученных ранений.

До сих пор официальное число погибших за два года российской операции в Сирии составляло 34 человека.

 
ForUm

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