Вчера, 4 сентября, в результате осложнения погодных условий (дождь, гроза, порывы ветра) из-за срабатывания системы защиты линий электропередач произошло обесточивание 70 населенных пунктов в пяти областях, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Так, в Полтавской области обесточены 30 населенных пунктов, в Сумской – 22, Черкасской - 10, Львовской - 7 и Кировоградской - 1.
К восстановлению электроснабжения населенных пунктов привлечены аварийные бригады облэнерго.
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