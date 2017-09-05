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Вчера, 4 сентября, в результате осложнения погодных условий (дождь, гроза, порывы ветра) из-за срабатывания системы защиты линий электропередач произошло обесточивание 70 населенных пунктов в пяти областях, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Так, в Полтавской области обесточены 30 населенных пунктов, в Сумской – 22, Черкасской - 10, Львовской - 7 и Кировоградской - 1.

К восстановлению электроснабжения населенных пунктов привлечены аварийные бригады облэнерго.
ForUm

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