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Киевский апелляционный суд оставил в силе арест имущества нардепа от «Оппозиционного блока» Михаила Добкина.

Как сообщает пресс-служба суда, апелляционную жалобу стороны защиты коллегия судей рассмотрела в понедельник, 4 сентября.

По результатам апелляционного рассмотрения коллегия судей постановила определение судьи Печерского районного суда Киева от 19 июля 2017 года оставить без изменений, апелляционную жалобу стороны защиты, поданную в интересах Добкина – оставить без удовлетворения.

Напомним, Печерский районный суд Киева арестовал два автомобиля, два дома, земельный участок и винный погреб Добкина.

Нардеп подозревается в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 364 (Злоупотребление властью или служебным положением), ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 190 (Мошенничество) Уголовного кодекса Украины.
ForUm

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