Соломенский районный суд Киева отказал Национальному антикоррупционному бюро (НАБУ) в назначении внеплановой налоговой проверки депутата Верховной Рады Евгения Дейдея (фракция «Народный фронт»).

Об этом говорится в материалах суда, передают Українські Новини.

Детектив НАБУ просил суд назначить документальную внеплановую проверку по вопросам соблюдения законодательства о начислении и уплате налогов, сборов, других обязательных платежей Дейдеем.

Досудебное следствие установило, что в 2014-2015 годах Дейдей и его жена приобрели в общую собственность транспортные средства ориентировочной стоимостью 6,9 млн гривен.

Также в этот период супруги приобрели квартиру площадью 158 кв. м в Киеве за 2,8 млн гривен.

В ходатайстве детектив отмечает, что согласно сведениям о доходах, Дейдей с женой заработали за 2011-2016 годы около 350 тыс. гривен.

Согласно электронной декларации Дейдея за 2015 год, у супругов имелось около 5 млн гривен средств и 1,1 млн гривен доходов.

Согласно сведениям Государственной фискальной службы, общий совокупный доход Дейдея за период с 1 июня 2009 года по 31 декабря 2016 года составил 241 884 гривни.

Детектив указывает, что разница между налогооблагаемым доходом и фактически полученным доходом составила около 9,5 млн гривен.

Суд отказался удовлетворить ходатайство НАБУ, поскольку назначение налоговых проверок, по его мнению, не относится ни к следственным действиям, ни к мерам обеспечения уголовного производства.

Напомним, 21 июня генеральный прокурор Юрий Луценко внес в Раду представление на снятие неприкосновенности с Дейдея.

Согласно представлению Генеральной прокуратуры, при документально и официально подтвержденных доходах Дейдея и его жены за период с 1 июня 2009 года по 31 декабря 2016 года в размере 1,4 млн гривен депутат приобрел в общую собственность активов на сумму 6,4 млн гривен.

11 июля Рада отказалась снять неприкосновенность с Дейдея.