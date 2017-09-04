также в разделеОбщество
4 сентября. Картина дня 44
«Укрзализныця» запустила новые вагоны с кофемашинами и микроволновками 34
В Украину на разбитом авто пытались ввезти гашиш на 10 миллионов 29
Луценко: Амнистия поможет атошникам решить проблемы с законом 27
Горсовет Белой Церкви проголосовал за импичмент Порошенко 65
СБУ задержала боевика из банды Козицына 22
В Украину идет похолодание и дожди 64
Синоптики спрогнозировали погоду на сентябрь 88
Прокуратура обжаловала поручительство для Шуфрича-младшего 31
СБУ задержала в Харькове 18 агентов российской разведки 93
Суд отказался снимать арест с имущества Добкина 28
В Украине могут ввести акциз на российские книги 115
Луценко: Заказчик убийства Вороненкова находится в России 121
За неделю ВСУ ликвидировали 7 боевиков 31
С 2014 года РФ экстрагировала в Украину 70 человек 31
АТО: На мариупольском направлении расширилась география боев 107
Госпогранслужба усилила контроль всей границы перед учениями «Запад-2017» 83
Еще на одного «профессора» меньше: из Украины выдворили «вора в законе» 62

Соломенский районный суд Киева отказал Национальному антикоррупционному бюро (НАБУ) в назначении внеплановой налоговой проверки депутата Верховной Рады Евгения Дейдея (фракция «Народный фронт»).

Об этом говорится в материалах суда, передают Українські Новини.

Детектив НАБУ просил суд назначить документальную внеплановую проверку по вопросам соблюдения законодательства о начислении и уплате налогов, сборов, других обязательных платежей Дейдеем.

Досудебное следствие установило, что в 2014-2015 годах Дейдей и его жена приобрели в общую собственность транспортные средства ориентировочной стоимостью 6,9 млн гривен.

Также в этот период супруги приобрели квартиру площадью 158 кв. м в Киеве за 2,8 млн гривен.

В ходатайстве детектив отмечает, что согласно сведениям о доходах, Дейдей с женой заработали за 2011-2016 годы около 350 тыс. гривен.

Согласно электронной декларации Дейдея за 2015 год, у супругов имелось около 5 млн гривен средств и 1,1 млн гривен доходов.

Согласно сведениям Государственной фискальной службы, общий совокупный доход Дейдея за период с 1 июня 2009 года по 31 декабря 2016 года составил 241 884 гривни.

Детектив указывает, что разница между налогооблагаемым доходом и фактически полученным доходом составила около 9,5 млн гривен.

Суд отказался удовлетворить ходатайство НАБУ, поскольку назначение налоговых проверок, по его мнению, не относится ни к следственным действиям, ни к мерам обеспечения уголовного производства.

Напомним, 21 июня генеральный прокурор Юрий Луценко внес в Раду представление на снятие неприкосновенности с Дейдея.

Согласно представлению Генеральной прокуратуры, при документально и официально подтвержденных доходах Дейдея и его жены за период с 1 июня 2009 года по 31 декабря 2016 года в размере 1,4 млн гривен депутат приобрел в общую собственность активов на сумму 6,4 млн гривен.

11 июля Рада отказалась снять неприкосновенность с Дейдея. 

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

29
Теги
Туфли мужские летние 2017