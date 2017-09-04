Появление большого количества публикаций, авторы которых связывают проблемы на рынке автогаза с именем Виктора Медведчука, — это сознательная попытка в очередной раз очернить оппозиционного политика, уверен политолог Вячеслав Пиховшек.

«Думаю, что Медведчука опять сознательно демонизируют, а потому хочу дать цитату из его текста: «То, что сегодня происходит на рынке СПГ в Украине, лишь подтверждает: полномерная экспансия США на европейский энергетический рынок набирает обороты, и Украине в этом процессе отведена роль пушечного мяса, считает Виктор Медведчук. «В июне первый танкер с американским сжиженным природным газом прибыл в польский СПГ-терминал Свиноустье… В сентябре в Литву должно прибыть следующее судно. Переделу сфер влияния на энергорынке Европы дан старт», — процитировал политолог комментарий Медведчука.

Как утверждает Пиховшек, к словам Медведчука стоит прислушаться.

«Во-первых, вы слушайте, что говорит Медведчук. Не было ни одной ситуации, когда бы он говорил впустую. Во-вторых, автором большинства антимедведчуковских публикаций является то ли журналист, то ли политик Сергей Лещенко. По этому поводу хочу сказать следующее. Я не уверен, что Медвечук хоть раз в жизни встречался с Лещенко. Они слишком разного уровня. Второе. Лещенко нужно очки перед новыми американскими руководителями зарабатывать, после его наглого комментирования кампании Трампа и роли Пола Манафорта. Третье. Квартиру почти за полмиллиона долларов он купил, а сколько стоит там ремонт сделать? Может, в этом все дело?» — задается вопросом политолог.