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Урожай гречки в 2017 году полностью удовлетворит потребности внутреннего рынка, что позволит сохранить стабильную цену на этот товар, сообщает пресс-служба Минагрополитики.

Посевные площади под гречкой в текущем году выросли до 183 тыс. га против 150 тыс. га в 2016 году. Расширение посевных площадей на 22% позволит нивелировать возможное проседание урожайности, вызванное неблагоприятными погодными условиями.

По состоянию на 1 сентября гречка обмолоченная на площади 50 тыс. га или 27% от прогноза, намолочено 55 тыс. тонн при урожайности 11 ц/га.

По предварительным прогнозам, урожай гречки в 2017 году составит 197,5 тыс. тонн при потребности внутреннего рынка в 160 тыс. тонн. В 2016 году было собрано 128 тыс. тонн этой культуры.

В течение 2017 средние цены на гречку колебались в пределах 20%, оставаясь в диапазоне 23,92 - 29,76 грн/кг. По состоянию на 30 августа средняя цена гречки в Украине составила 24,25 грн/кг. Для сравнения, на эту дату в прошлом году гречка стоила 30,97 грн.

«Рыночные балансы не указывают на риск роста цены, поэтому такие колебания могут иметь исключительно спекулятивный характер», - отметил первый замминистра Максим Мартынюк.

Он также напомнил, что в последние годы гречка входит в топ-3 самых рентабельных культур в растениеводстве, что является естественным стимулирующим фактором расширения посевных площадей под этой культурой.

По расчетам ученых Института аграрной экономики, рентабельность производства гречки в 2016 году превысила 110%.

Кроме того, государственные аграрные операторы обладают интервенционным резервом, который может быть задействован в случае резких колебаний цены.
ForUm

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