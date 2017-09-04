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Все департаменты Киевской городской государственной администрации намерены разместить в одном здании. Об этом заявил первый заместитель председателя администрации Геннадий Плис, сообщает пресс-служба КГГА.

Он отметил, что мэр Киева Виталий Кличко подписал распоряжение о разработке концепции «Повышение эффективности управления ресурсами территориальной общины города Киева путем оптимизации размещения органов власти и коммунальных предприятий».

«Наши департаменты расположены по 30-ти адресам, в 50-ти домах, что крайне неудобно. Переехав в одно здание можно существенно сократить расходы. В течение дня мы проводим много совещаний в разных концах Киева - это дополнительные расходы на бензин, содержание транспорта, зарплаты водителям и парковщикам. Кроме того, кто-то постоянно задерживается из-за пробок на дорогах. Также в каждом из 50 домов нужен охранник и лифтер, а переехав в одно здание их количество можно существенно сократить», - заявил Плис.

«Мы размещены в домах, не предназначены для офиса. Гораздо удобнее было бы работать в открытых офисах, в одной комнате. Так руководитель сразу видит, кто работает, а кто нет. Кроме того, большая часть городского бюджета идет на отопление старых помещений, так как сейчас используются энергонеэффективные дома, требующие ремонта. Можно было бы, например, сдавать в аренду здание на Крещатике, 10 за 1500$ за кв. м., а самым тратить около 500$ за кв. м», - отметил Плис.

«Нам не нужен фасадный дом. Большое количество бизнесменов требует фасадных домов, более того, они готовы за это платить. Напоминаю, что все наши дома расположены на центральных улицах, поэтому принесут прибыль, если их сдавать. Подчеркиваю, что никто не собирается продавать здание КГГА, оно и в дальнейшем будет оставаться форпостом столичной власти. Слухи о том, что скоро там будет гостиница или ресторан не имеют никакого подтверждения», - подытожил первый заместитель председателя КГГА.
ForUm

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