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Председатель Верховной Рады Андрей Парубий считает, что все еще остается актуальным вопрос о введении виз для въезда в Украину гражданам России, несмотря на введение биометрических паспортов для въезда иностранцев, в том числе и россиян. Об этом Парубий заявил на брифинге.

По его словам, решение СНБО о введении биометрических паспортов для въезда в Украину, в частности, граждан РФ «является правильным шагом, и это, собственно, шаг, направленный на ограничение бесконтрольного въезда в Украину граждан РФ», сообщает УНИАН.

В то же время он отметил, что этот вопрос не снимает актуальности введения полноценных виз для граждан РФ.

«Поэтому я держу этот вопрос на контроле, и в дальнейшем буду искать сторонников по этому вопросу и для этого решения. Надеюсь, что мы сможем найти положительное решение», - сказал Парубий.

Напомним, 1 сентября Президент Петр Порошенко подписал указ о введении в действие решение СНБО, согласно которому с 1 января 2018 года граждан из стран, представляющих риски для Украины, будут пропускать только по биометрическим паспортам, у тех, у кого их нет, должны быть зафиксированы биометрические данные.
ForUm

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