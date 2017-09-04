Магазин в центре Киева, с фасада которого исчезли граффити времен Евромайдана, съезжает. Об этом сообщает ВВС Украина.
На фото видно, что у салона находится автомобиль службы охраны. Также у входной двери стоит микроавтобус, в который грузят мебель.
В то же время на окно магазина наклеили объявления о том, что салон акрыт на реконструкцию.
Как ранее сообщал ForUm, в Киеве на улице Грушевского с фасада магазина люксовой мебели «Эмпориум» стерли знаменитые патриотические граффити, нанесенные во время Революции Достоинства. На рисунках были изображены Тарас Шевченко, Леся Украинка и Иван Франко в образах активистов Майдана.
Украинский институт национальной памяти назвал это преступлением.
3 сентября активисты разгромили витрину магазина «Эмпориум».
Киевская прокуратура открыла уголовное производство по факту уничтожения граффити.
Министр культуры Евгений Нищук заявил, что граффити украинских классиков в образах активистов Майдана восстановят.
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