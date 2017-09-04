Магазин в центре Киева, с фасада которого исчезли граффити времен Евромайдана, съезжает. Об этом сообщает ВВС Украина.

На фото видно, что у салона находится автомобиль службы охраны. Также у входной двери стоит микроавтобус, в который грузят мебель.

В то же время на окно магазина наклеили объявления о том, что салон акрыт на реконструкцию.

Как ранее сообщал ForUm, в Киеве на улице Грушевского с фасада магазина люксовой мебели «Эмпориум» стерли знаменитые патриотические граффити, нанесенные во время Революции Достоинства. На рисунках были изображены Тарас Шевченко, Леся Украинка и Иван Франко в образах активистов Майдана.

Украинский институт национальной памяти назвал это преступлением.

3 сентября активисты разгромили витрину магазина «Эмпориум».

Киевская прокуратура открыла уголовное производство по факту уничтожения граффити.

Министр культуры Евгений Нищук заявил, что граффити украинских классиков в образах активистов Майдана восстановят.