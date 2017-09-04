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Магазин в центре Киева, с фасада которого исчезли граффити времен Евромайдана, съезжает. Об этом сообщает ВВС Украина.

На фото видно, что у салона находится автомобиль службы охраны. Также у входной двери стоит микроавтобус, в который грузят мебель.

В то же время на окно магазина наклеили объявления о том, что салон акрыт на реконструкцию.

Как ранее сообщал ForUm, в Киеве на улице Грушевского с фасада магазина люксовой мебели «Эмпориум» стерли знаменитые патриотические граффити, нанесенные во время Революции Достоинства.  На рисунках были изображены Тарас Шевченко, Леся Украинка и Иван Франко в образах активистов Майдана.  

Украинский институт национальной памяти назвал это  преступлением.

3 сентября активисты разгромили витрину магазина «Эмпориум».

Киевская прокуратура открыла уголовное производство по факту уничтожения граффити. 

Министр культуры Евгений Нищук заявил, что граффити украинских классиков в образах активистов Майдана восстановят.

 
ForUm

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