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С начала сентября Государственная пограничная служба Украины усилила меры безопасности на всех участках границы в связи с проведением российско-белорусских учений «Запад-2017». 

В одной из европейских стран арестованы более полутонны золота, вывезенного из Украины окружением экс-президента Виктора Януковича.

Первый вице-спикер Верховной Рады Украины Ирина Геращенко подчеркивает, что правительство и парламент отстают от графика выполнения позиций имплементации Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом. 

Дело об убийстве экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова фактически раскрыто, заявил заместитель генерального прокурора Евгений Енин. Заказчик убийства экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова находится в России, причастен к преступным кругам и имеет «живые контакты» со спецслужбами РФ, заявил генпрокурор Украины Юрий Луценко.

Комитет Верховной Рады по вопросам свободы слова и информационной политики предлагает парламенту ввести акцизные марки на российские книги.

Миссия Украины и США проведет наблюдательный полет над территорией Республики Беларусь и Российской Федерации.

В ответ на успешное, уже шестое по счету, испытание Пхеньяном ядерного заряда, Южная Корея провела собственные ракетные учения - для отработки возможного удара по ядерным объектам северного соседа.

Президент Украины Петр Порошенко выступит с посланием к парламенту в четверг, 7 сентября. 

Автор уничтоженных граффити «Иконы Революции» на фасаде здания на улице Грушевского в Киеве художник Sociopath обещает лично восстановить трилогию.

В Харькове пьяный полицейский устроил смертельное ДТП.
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