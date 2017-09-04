С начала сентября Государственная пограничная служба Украины усилила меры безопасности на всех участках границы в связи с проведением российско-белорусских учений «Запад-2017».
В одной из европейских стран арестованы более полутонны золота, вывезенного из Украины окружением экс-президента Виктора Януковича.
Первый вице-спикер Верховной Рады Украины Ирина Геращенко подчеркивает, что правительство и парламент отстают от графика выполнения позиций имплементации Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом.
Дело об убийстве экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова фактически раскрыто, заявил заместитель генерального прокурора Евгений Енин. Заказчик убийства экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова находится в России, причастен к преступным кругам и имеет «живые контакты» со спецслужбами РФ, заявил генпрокурор Украины Юрий Луценко.
Комитет Верховной Рады по вопросам свободы слова и информационной политики предлагает парламенту ввести акцизные марки на российские книги.
Миссия Украины и США проведет наблюдательный полет над территорией Республики Беларусь и Российской Федерации.
В ответ на успешное, уже шестое по счету, испытание Пхеньяном ядерного заряда, Южная Корея провела собственные ракетные учения - для отработки возможного удара по ядерным объектам северного соседа.
Президент Украины Петр Порошенко выступит с посланием к парламенту в четверг, 7 сентября.
Автор уничтоженных граффити «Иконы Революции» на фасаде здания на улице Грушевского в Киеве художник Sociopath обещает лично восстановить трилогию.
В Харькове пьяный полицейский устроил смертельное ДТП.
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