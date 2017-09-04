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Польша должна тщательно проанализировать и выйти с инициативой по уплате Германией, а также, возможно, и Россией, репараций за урон, нанесенный стране в XX cтолетии. Об этом заявил заявил глава МИД Польши Витольд Ващиковский в эфире радио RMF.FM

«Мы должны серьезно поговорить с немцами и вместе подумать, как выйти из этой ситуации (уплаты репараций). Как оценить факт, что на польско-германские отношения падает тень немецкой агрессии 1939 года и нерешенные после войны вопросы», - сказал Ващиковский.

По его словам, польское правительство готовит свою позицию на переговоры с Берлином по этому поводу.

Глава МИД Польши отметил, что сумма репараций, которую Варшава может потребовать от Берлина, может составлять более миллиарда долларов.

В случае репараций от России, которая является правопреемницей СССР, Ващиковский отметил, что дело является «неоднозначным» и оно также еще не решено.

«В течение многих лет дело не было однозначно решено в юридическом плане, в связи с чем это требует серьезного анализа, обдумывания и решения, которое выходит за рамки полномочий министра иностранных дел», - констатировал польский министр.

 

 
ForUm

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