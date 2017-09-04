Печерское управление полиции в Киеве зарегистрировало уголовное производство из-за разгрома входа магазина «Эмпориум» на улице Грушевского, на стенах которого перед тем стерли знаменитые граффити времен Майдана. Об этом сообщила пресс-секретарь киевской прокуратуры Надежда Максимец.

«Производство зарегистрировано по обращению представителя магазина по ст. 194 ч.1 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества. - Ред.) Уголовного кодекса о повреждении имущества магазина», - сказала Максимец, сообщает «Украинская правда».

Пресс-секретарь добавила, что эта статья предусматривает повреждение имущества в крупных размерах. Поэтому заявитель должен доказать, что ему нанесли именно такой ущерб.

Как ранее сообщал ForUm, в Киеве на улице Грушевского с фасада магазина люкс-мебели «Эмпориум» стерли знаменитые патриотические граффити, нанесенные во время Революции Достоинства.

Украинский институт национальной памяти назвал уничтожение граффити преступлением.

По факту уничтожения граффити киевская прокуратура открыла уголовное производство.

3 сентября активисты разгромили витрину магазина «Эмпориум».