Кабинет министров разрешил Государственному ипотечному учреждению (ГИУ) давать квартиры в лизинг. Пока речь идет только о внесении изменений в устав. Но если профильное министерство и правительство примет разработанную методику, то уже в этом году некоторые украинцы смогут воспользоваться льготными «кредитами». Главные отличия от ипотеки – не нужно платить первый взнос, нет залога и в любой момент можно вернуть выплаченные средства. Более того, чиновники рассчитывают, что ежемесячная выплата будет даже меньше, чем стоимость аренды квартиры. Сайт «Сегодня» выяснил, кто и когда в Украине сможет воспользоваться новой госпрограммой.

Что такое лизинг и чем он отличается от ипотеки

Согласно официальным данным, в Украине больше 400 тысяч семей снимают жилье. Реальные же цифры, уверен риелтор Максим Бабуряк, могут быть в несколько раз выше. Многие украинцы живут не по прописки, оформляют договор аренды и не регистрирует его. Посчитать таких арендаторов официальная статистика не может, поясняет эксперт.

Насобирать на покупку квадратных метров со средней зарплатой крайне сложно. А ипотека в Украине одна из самых дорогих в Европе – около 20% годовых. На днях Кабинет министров разрешил Государственному ипотечному учреждению давать квартиры в лизинг.

По форме, лизинг – это та же аренда, поясняет юрист Александр Плахотник, вот только арендная плата идет не в карман владельцу, а погашает стоимость жилье. Лизинг ГИУ планирует выдавать на срок до 20 лет. За это время можно полностью рассчитаться за жилье и получить на него право собственности.

«Лизинг не предполагает залога. Фактически, вы живете в квартире, которая принадлежит не вам. Если это лизинг с частной компанией, то тут могут быть риски. Например, эта компания может взять на квартиру, за которую вы платить, кредит. Но если это будет государственный лизинг, риски минимизированы», – уверен Александр Плахотник.

Как рассказали сайту «Сегодня» в Государственном ипотечном учреждении, годовая ставка (т.н. «лизинговое вознаграждение») составит 15,3%. При этом платить первый взнос не нужно. Для сравнения, средняя украинская ставка по ипотечным кредитам – более 20% годовых, при этом первый взнос будет колебаться от 30 до 50% от стоимости квартиры. Государственный «Ощадбанк» предлагает своим клиентам ипотеку под 23% годовых со сроком погашения до 15 лет. Лизинг же можно будет оформить на 20 лет и без первого платежа.

Квартиры для программы планирует закупать с помощью системы ProZorro непосредственно у застройщиков. Сколько ежемесячно придется платить участникам программы, на данный момент неизвестно. В первую очередь это зависит от стоимости квартиры и срока соглашения, однако в ГИУ надеяться, что платить по лизингу придется даже меньше, чем за аренду такой же квартиры. К слову, в столице стоимость аренды однокомнатной квартиры может колебаться в пределах 5-7 тысяч гривен в сегменте «бюджетного жилья» («хрущевка» недалеко от станции метро).

Кто и когда сможет воспользоваться программой

Пилотный проект планируют запустить в Киеве уже в этом году. Но воспользоваться им смогут только участники боевых действий. Списки участников программы составит профильное министерство, а квартиры купят у застройщиков с помощью системы ProZorro на открытых торгах. ГИУ сразу выкупит квартир и посели в них бойцов.

Следующий шаг, если правительство утвердит методику, – квартиры для бюджетников. В первую очередь это правоохранители и военные. После них – все оставшиеся льготные категории. Отметим, согласно ст. 47 Конституции Украины, бесплатно жилье полагается гражданам, которые нуждаются в социальной защите. На деле под эту категорию подпадают тысячи человек – сироты, инвалиды, многодетные и т.д. Однако квартиры получают только единицы.

«В следующем году мы надеемся, что удастся запустить программу для остальных. Но, конечно, в первую очередь это очередники. Согласно «минргеоновским» правилам это граждане, которые нуждаются в улучшении жилищных условий», – рассказали в пресс-службе ГИУ.

Чиновники предполагают: воспользоваться государственным лизингом смогут и украинцы, которые не подпадают ни под одну из льготных категорий. Однако очередь до них дойдет только в том случае, если рынок ценных бумаг будет стабильно развиваться (ГИУ не получает бюджетного финансирования, а привлекает деньги с рынка).

«Пока месть это проект. Сейчас приняли изменения в наш устав. Нам дали право кроме рефинансирования ипотечных кредитов заниматься и лизингом. Мы разработали проект программы обеспечения жильем на условиях финансово лизинга. Этот проект проходит согласования в Кабмине и профильных министерствах. Следующий этап – принятия Кабмином постановления, которое определит сам порядок обеспечения жилья. После этого можно говорить конкретно», – пояснили в Государственном ипотечном учреждении.

К слову, в развитых странах, где риски для банков меньше, а уровень инфляции может колебаться в пределах одного процента в год, ипотеку можно взять под 3-5% годовых. Так, в США можно получить кредит на жилье (так называемый mortgage) с фиксированной ставкой 3,72% годовых на 30 лет. К примеру, с клиента, который взял кредит на 200 тысяч долларов, банк через 15 лет получит 252 тысячи долларов. В Украине же, поясняют эксперты, в условиях девальвационных рисков и двухзначной инфляции говорить о «дешевых» кредитов пока что не приходится.

Как ранее писал сайт «Сегодня», согласно международному исследованию Global House Price Index, по уровню падения за 2016 год первое место в мире заняла Бразилия, а второе – Украина. За этот год цены на недвижимость упали еще на 2%. Рынок недвижимости непосредственно связан с покупательской способностью и состоянием экономики.

Александр Литвин, «Сегодня»