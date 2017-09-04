США готовы применить для своей защиты в том числе и «ядерные возможности». Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

«Моя страна готова защищать себя и своих союзников с использованием полного спектра дипломатических, обычных и ядерных возможностей», - подчеркнул Трамп, сообщает Укринформ.

Этот комментарий Трампа появился в воскресенье вслед за заявлением министра обороны США Джеймса Маттиса, что Вашингтон даст «массивный военный ответ» на возможные угрозы со стороны Северной Кореи.

Как ранее сообщал ForUm, 3 сентября в КНДР заявили, что успешно испытали водородную бомбу. Соседние страны, в частности Китай, Южная Корея и Япония, заявили о мощных землетрясениях, которые произошли приблизительно во время проведения испытаний.