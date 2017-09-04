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Вчера, 3 сентября, в 21:15 российско-оккупационные войска обстреляли из стрелкового оружия контрольно-пропускной пункт въезда/выезда «Станица Луганская», сообщает пресс-центр штаба АТО.

«Этот позорный случай в очередной раз подтверждает нежелание руководства ОРЛО начать процесс отвода войск в определенных местах и несостоятельность РФ влиять на подконтрольные вооруженные формирования», – говорится в сообщении.

В штабе подчеркнули, что в очередной раз силы и средства ОТУ «Луганск» продемонстрировали несгибаемую сдержанность и отвагу ради восстановления мира и безопасности в регионе Луганской области.

«Несмотря на готовность подразделений сил АТО дать соответствующий огневой отпор, принимаются меры для недопущения обострения ситуации безопасности, сохранения жизни гражданского населения и обеспечения функционирования всех органов власти и социальной защиты. Украинские защитники стойко обеспечивают мир и покой местных жителей Станицы Луганской и школьников, которые недавно начали новый учебный год», – сказано в сообщении.
ForUm

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