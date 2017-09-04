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Вчера, 3 сентября, в результате осложнения погодных условий (дождь, гроза, порывы ветра) из-за срабатывания системы защиты линий электропередач произошло обесточивание 167 населенных пунктов в четырех областях, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Так, во Львовской области обесточены 73 населенных пункта, Ивано-Франковской - 51, Тернопольской - 37 и Черновицкой - 6.

К восстановлению электроснабжения населенных пунктов привлечены аварийные бригады облэнерго.

Напомним, сегодня, 4 сентября, в большинстве областей Украины ожидаются сильные дожди.
ForUm

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