Вчера, 3 сентября, в результате осложнения погодных условий (дождь, гроза, порывы ветра) из-за срабатывания системы защиты линий электропередач произошло обесточивание 167 населенных пунктов в четырех областях, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Так, во Львовской области обесточены 73 населенных пункта, Ивано-Франковской - 51, Тернопольской - 37 и Черновицкой - 6.
К восстановлению электроснабжения населенных пунктов привлечены аварийные бригады облэнерго.
Напомним, сегодня, 4 сентября, в большинстве областей Украины ожидаются сильные дожди.
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