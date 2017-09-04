также в разделеОбщество
С начала года украинцы продали $2 миллиарда 8
Дело «Стены» направили в суд 18
ГПУ: В деле об убийстве Вороненкова поставлена жирная точка 135
В Одессу прибыл итальянский эсминец 26
В Европе арестовали полтонны золота окружения Януковича 81
Украина и США проведут наблюдательный полет над Беларусью и РФ 58
Боевики обстреляли КПВВ «Станица Луганская» 24
В Украине объявлено штормовое предупреждение 56
Вятрович: Уничтожение граффити на Грушевского – преступление 346
Украина усилила охрану границ из-за российско-белорусских учений 129
Порошенко требует прекратить нападения на украинскую церковь в Крыму 105
Молдаване пытались ввезти в Украину 60 килограммов наркотиков 94
РФ до сих пор официально не сообщила, где живет Янукович 67
СБУ: В плену боевиков находятся 144 украинца 133
Боевики увеличили количество обстрелов 62
Порошенко подписал закон об амнистии в 2016 году 409
Грицак предполагает, что пропавшего в Беларуси украинца удерживает ФСБ 123
Грицак предлагает ввести уголовную ответственность за посещение политиками РФ 242

Глава Службы безопасности Василий Грицак обратился к руководителю ФСБ РФ Александру Бортникову с призывом прекратить деятельность, которая может дестабилизировать ситуацию в РФ и дать повод российским военным для начала полномасштабной кампании против Украины. Об этом Грицак заявил в эфире телеканала «Прямой» вечером 3 сентября. 

«Я к вам обращаюсь как офицер к офицеру ... Даже в условиях войны есть правила, которые нельзя нарушать работникам спецслужб. Вы перешли все границы, которые только можно перейти. И вы, и я знаем, что к организации терактов на территории Украины - и в Одессе, и в Харькове, и в Херсоне и других городах причастны сотрудники спецслужб РФ», - заявил Грицак, сообщает «Украинская правда».

Он добавил, что в результате терактов «погибли десятки людей, многие получили ранения».

«Вы перешли границу, вы были готовы взорвать своих граждан РФ, чтобы дестабилизировать ситуацию в РФ и дать основания для вторжения в Украину, для начала полномасштабной кампании ... Отдаете ли вы себе отчет, к каким геополитических последствиям могли привести эти действия, за которые придется отвечать, что действующая власть, в том числе и Путин (президент РФ Владимир Путин) не вечны?», - заявил глава СБУ.

«В ваших силах все это остановить. Остановитесь», - призвал Грицак.

Напомним, ранее Грицак  заявил, что Федеральная служба безопасности РФ направила в Украину три диверсионные группы для совершения терактов и убийств общественных и политических деятелей. 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

196
Теги
Туфли мужские летние 2017