также в разделеОбщество
С начала года украинцы продали $2 миллиарда 8
Дело «Стены» направили в суд 18
ГПУ: В деле об убийстве Вороненкова поставлена жирная точка 135
В Одессу прибыл итальянский эсминец 26
В Европе арестовали полтонны золота окружения Януковича 81
Украина и США проведут наблюдательный полет над Беларусью и РФ 58
Боевики обстреляли КПВВ «Станица Луганская» 24
Грицак: ФСБ готова взорвать граждан РФ для вторжения в Украину 196
Вятрович: Уничтожение граффити на Грушевского – преступление 346
Украина усилила охрану границ из-за российско-белорусских учений 129
Порошенко требует прекратить нападения на украинскую церковь в Крыму 105
Молдаване пытались ввезти в Украину 60 килограммов наркотиков 94
РФ до сих пор официально не сообщила, где живет Янукович 67
СБУ: В плену боевиков находятся 144 украинца 133
Боевики увеличили количество обстрелов 62
Порошенко подписал закон об амнистии в 2016 году 409
Грицак предполагает, что пропавшего в Беларуси украинца удерживает ФСБ 123
Грицак предлагает ввести уголовную ответственность за посещение политиками РФ 242

Сегодня, 4 сентября, в большинстве областей Украины ожидаются сильные дожди, сообщает пресс-служба Укргидрометцентра.

«4 сентября в западных областях сильные, ночью местами очень сильные дожди, утром и днем в большинстве северных, центральных, в Одесской и Николаевской областях местами сильные дожди», – говорится в сообщении.

В Укргидрометцентре также отметил, что в течение суток в западных областях, утром и днем в Украине, кроме восточных областей и Приазовья, грозы, град, порывы ветра и шквалы 15-20 м/с.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

56
Теги
Туфли мужские летние 2017