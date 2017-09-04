Сегодня, 4 сентября, в большинстве областей Украины ожидаются сильные дожди, сообщает пресс-служба Укргидрометцентра.

«4 сентября в западных областях сильные, ночью местами очень сильные дожди, утром и днем в большинстве северных, центральных, в Одесской и Николаевской областях местами сильные дожди», – говорится в сообщении.

В Укргидрометцентре также отметил, что в течение суток в западных областях, утром и днем в Украине, кроме восточных областей и Приазовья, грозы, град, порывы ветра и шквалы 15-20 м/с.