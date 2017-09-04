Совет безопасности ООН в понедельник, 4 сентября, проведет экстренное заседание в связи с новым ядерным испытанием КНДР.
Сообщение опубликовано на сайте представительства США в организации, сообщает Укринформ.
Как отмечается, встречу инициировали представители США, Японии, Франции, Великобритании и Южной Кореи.
Как ранее сообщал ForUm, 3 сентября в КНДР заявили, что успешно испытали водородную бомбу. Соседние страны, в частности Китай, Южная Корея и Япония, заявили о мощных землетрясениях, которые произошли приблизительно во время проведения испытаний.
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