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В историческом центре Одессы участники митинга самостоятельно начали сносить здание возле уникального дома с одной стеной, известного как «Дом-стена» или Ведьмин дом, есть пострадавшие.

В Воронцовском переулке на акцию протеста собралось много представителей различных общественных организаций города, протестующие против стройки, которая ведется вплотную к жилому дому №4.

Последний является достопримечательностью города – под определенным ракурсом создается эффект плоскости, а ведущаяся сейчас стройка данную особенность нивелирует. В настоящее время застройщик уже возвел 2 этажа строения и собравшиеся решили его снести, заявив, что это уничтожает историческую индивидуальность Одессы.

Десятки правоохранителей стали перед забором, ограждающим стройку, произошло несколько стычек с участниками митинга, был применен слезоточивый газ и фаеры. В результате несколько десятков активистов со строительным инструментом (кувалдами и пр.) прорвались на территорию стройки. Они собственноручно сносят незавершенное строительство. Обломки падают вниз, правоохранители оттесняют от опасного места других протестующих, к которым присоединились местные жители, также выступающие против стройки, закрывающей дом-стену, сообщает УНИАН.

Одному из гражданских лиц камень попал в голову, его увезла прибывшая скорая помощь. Несколько человек получили телесные поврежденные осколками стекла и обломками металлической арматуры. Активисты периодически скандируют: «Слава – Украине! Героям – слава!».

Один из участников акции взобрался на крышу дому №4 и размахивает красно-черным флагом. Узкий переулок полон людей, все в пыли.

Как заявил советник начальника Главного управления Национальной полиции в Одесской области Руслан Форостяк, правоохранители пытались предотвратить снос строения и предложили протестующим провести в понедельник встречу, совместную с представителями власти и застройщика. Часть активистов согласилась, но радикально настроенные прорвались на территорию и начали снос. «В переулке находятся женщины, пожилые люди… Учитывая высокую опасность ранения людей при падении конструкций, принято решение только оттеснить тех, кто находится в переулке», - сказал Форостяк.

В настоящее время ведется фиксирование происходящего. Позднее, как отметил Форостяк, будут приняты соответствующие правовые выводы.

По словам известного в городе краеведа Александра Бабича, протестующие не против появления в Воронцовском переулке нового красивого дома. Общественность города выступает за сохранение уникального вида дома-стены, а фасад прилегающего дома (который сейчас разрушают) должен быть выдержан в стилистике соседних стоений 19 века с целью сохранения цельного архитектурного ансамбля Воронцовского переулка.

«Это позволит продолжать использование переулка как известной кинолокации и знаменитого туристического объекта… Ситуация в Воронцовском - это критическая точка тех проблем, которые не в состоянии качественно решать соответствующие городские службы и органы власти. Отсюда и такой резонанс», - акцентирует Бабич.

«Дом-стена» находится в историческом центре Одессы, по адресу Воронцовский перулок,4. Трехэтажное жилое строение 19 века постройки является достопримечательностью города. С фасадной стороны дом выглядит обычным строением старой Одессы, но, если немного пройти вперед и посмотреть на сооружение сбоку, оно выглядит так, как будто у дома нет боковой стены, а его общая ширина составляет не более метра. Одесситы также прозвали это строение Ведьминым домом. «Изюминка» дома-стены кроется в его особенной конструкции – треугольная форма. 
ForUm

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