Президент Петр Порошенко назвал неприемлемым нападение в оккупированном Крыму на храм Святых равноапостольных князей Владимира и Ольги Украинской православной церкви Киевского патриархата в Симферополе.

Об этом Глава государства заявил во время встречи с предстоятелем церкви и Героями Украины, сообщили ForUm’у в пресс-службе Президента.

«Мы должны защищать и свое государство, и своих граждан, и свою веру, так же, кстати, как защищать украинскую церковь, на которую на днях совершено нападение в оккупированном Крыму. Мы не собираемся с этим ни мириться, ни принимать. И требуем прекратить действия против украинской церкви», - подчеркнул Порошенко.

Напомним, 31 августа в Симферополе российские судебные приставы при поддержке силовиков вывезли церковную утварь из храма святых равноапостольных князей Ольги и Владимира Украинской православной церкви Киевского патриархата.