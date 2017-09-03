также в разделеОбщество
Молдаване пытались ввезти в Украину 60 килограммов наркотиков 24
РФ до сих пор официально не сообщила, где живет Янукович 13
СБУ: В плену боевиков находятся 144 украинца 25
Боевики увеличили количество обстрелов 27
Порошенко подписал закон об амнистии в 2016 году 268
Грицак предполагает, что пропавшего в Беларуси украинца удерживает ФСБ 101
Грицак предлагает ввести уголовную ответственность за посещение политиками РФ 187
Указ о биометрическом контроле для иностранцев с 2018 года вступил в силу 143
На КПВВ «Станица Луганская» боевики похитили парня 52
Работа грузчиком: занятие для чемпионов? 82
Сутки в зоне АТО: 20 обстрелов, ВСУ один раз открывали ответный огонь 61
Польша хочет поставить забор на границе с Украиной и Беларусью 100
Муженко: Под прикрытием учений «Запад-2017» РФ может пойти в наступление 129
1 сентября. Картина дня 193
В ГПСУ объяснили, как будут пропускать россиян в Украину 265
В Зоне отчуждения почти год наблюдали за волками с помощью спутника 134
Правозащитники: На КПВВ «Станица Луганская» похитили молодого парня 73
День Знаний: названы основные нововведения для школьников и учителей 110

Президент Петр Порошенко назвал неприемлемым нападение в оккупированном Крыму на храм Святых равноапостольных князей Владимира и Ольги Украинской православной церкви Киевского патриархата в Симферополе.

Об этом Глава государства заявил во время встречи с предстоятелем церкви и Героями Украины, сообщили ForUm’у в пресс-службе Президента.

«Мы должны защищать и свое государство, и своих граждан, и свою веру, так же, кстати, как защищать украинскую церковь, на которую на днях совершено нападение в оккупированном Крыму. Мы не собираемся с этим ни мириться, ни принимать. И требуем прекратить действия против украинской церкви», - подчеркнул Порошенко.

Напомним, 31 августа в Симферополе российские судебные приставы при поддержке силовиков вывезли церковную утварь из храма святых равноапостольных князей Ольги и Владимира Украинской православной церкви Киевского патриархата.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

6
Теги
Туфли мужские летние 2017