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До избрания меры пресечения бывшему президенту Украины Виктору Януковичу отсутствие информации о его точном месте жительства не будет иметь юридических последствий.

Об этом в эфире телеканала 112 Украина сообщил руководитель Департамента специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины Сергей Горбатюк.

«На сегодня официально от правоохранительных органов Российской Федерации мы не получили ответа о месте проживания на территории России бывшего президента. Эти данные проживания в Ростове на Дону... они поступили в прокуратуру от адвокатов. Мы неоднократно направляли ходатайства в РФ... Уведомление об отказе в экстрадиции мы получили, а по месту жительства просто не получили ответа по этим вопросам», – отметил он.

«Юридических последствий это иметь не будет, если бы в отношении него была избрана мера пресечения, например, с пребыванием под домашним арестом, а он соответственно не проживал по указанному адресу – это имело бы юридическое последствие. А так это может указывать лишь на неправдивость данных его защитников», - отметил Горбатюк.

Напомним, российский певец и депутат Госдумы от «Единой России» Иосиф Кобзон утверждает, что бывший украинский президент Виктор Янукович живет с ним по соседству: в поселке Баковка Одинцовского района Московской области.

Прокурор Главной военной прокуратуры Украины Руслан Кравченко заявил, что Генпрокуратура РФ сообщила фейковый адрес регистрации бывшего президента Виктора Януковича в Ростове-на-Дону. 
ForUm

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