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По состоянию на 2 сентября в заложниках боевиков находятся 144 украинца. Об этом в эфире телеканала 112 Украина сообщил советник председателя СБУ Юрий Тандит.

«За последние дни, к сожалению, цифра несколько возросла именно из-за того, что были задержаны обычные гражданские, которые не имели оружия и не находились на линии разграничения, а также не являлись участниками АТО. Им инкриминируют надуманные обвинения в шпионаже и других преступлениях, которых они не совершали», – отметил советник главы СБУ.

Тандит также призвал всех граждан, которые находятся на линии разграничения, помнить об опасности не только для своего здоровья, но и для жизни.

«Там введены комендантские часы, не действуют украинские законы, а людей могут задерживать без суда и следствия», – подчеркнул он.

Напомним, в начале августа уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Валерия Лутковская заявила, что по информации украинской стороны в ОРДЛО находится 137 украинских заложников, а боевики подтвердили лишь 70.
ForUm

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