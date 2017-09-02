Полиция задержала Давида Саакашвили за недействительный вид на жительство в Украине и направила в миграционную службу, его готовят к депортации из страны
Об этом в эфире Эспрессо.TV заявил директор департамента коммуникаций Министерства внутренних дел Артем Шевченко.
«Сотрудниками Нацполиции в Киеве были доставлены в органы Государственной миграционной службы гражданина Грузии, который проживал в Украине по недействительному виду на жительство», - рассказал он.
Шевченко пояснил, что Государственная миграционная служба отменила этот вид еще в марте этого года в связи с получением государственной информации от Государственной службы занятости об аннулировании разрешения на трудоустройство.
По его словам, мужчину проинформировали об этой ситуации, но последний так и не покинул территорию Украины за срок, определенный законодательством.
«Сейчас принимается решение о принудительном возвращении иностранного гражданина в другую страну, а также о наложении админпостановления в виде штрафа», - подытожил Шевченко.
Он добавил, что сейчас Давид Саакашвили находится в Государственной миграционной службе.
Напомним, ранее Михаил Саакашвили сообщил, что в Киеве правоохранители задержали его брата.
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